Bugün Survivor var mı, yok mu? 21 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 21 Mayıs Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 21 Mayıs Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 21 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?