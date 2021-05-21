Bugün Survivor var mı, yok mu? 21 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 21 Mayıs Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 21 Mayıs Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 21 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor yarışması 21 Mayıs Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok? 21 Mayıs Cuma günü Survivor yayınlanmayacak mı? İşte, 21 Mayıs Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN 21 MAYIS CUMA 2021 SURVİVOR YOK MU?
Survivor bugün ekrana gelmeyecek. Cuma günleri TV8 'de "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanmaktadır.
21 MAYIS CUMA SURVİVOR NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Kırmızı Oda dizisinin yayınlanması sebebiyle Survivor bugün yayınlanmayacak. Yani her Cuma akşamları "Kırmızı Oda" dizisi yayınlanacağı için Cuma akşamları Survivor yarışması ekranlara gelemeyecek.