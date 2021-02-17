Bugün Survivor var mı, yok mu? 17 Şubat Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 17 Şubat Çarşamba TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 17 Şubat Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 17 Şubat Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?