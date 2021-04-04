Bugün Survivor var mı? Survivor ne zaman saat kaçtaSurvivor canlı izleme linki!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün Survivor var mı? Survivor ne zaman saat kaçtaSurvivor canlı izleme linki!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Bugün Survivor var mı? Survivor ne zaman saat kaçtaSurvivor canlı izleme linki!

Survivor yeni bölüm heyecana beklenirken izleyiciler Survivor ne zaman saat kaçta ve bugün Survivor var mı sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte merak edilen soruların yanıtları veSurvivor canlı izleme linki!

Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı
Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma hakkında izleyiciler bugün Survivor var mı ve Survivor ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte, Survivor canlı izleme linki!

SURVİVOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Bahar

Gönüllüler Takımı: Uğurtan Dora, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Baran, Duygu

Survivor yeni bölümü ile 04.04.2021 Pazar, bugün ekranda olacak. Yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

SURVİVOR FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Caner Cindoruk Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Caner Erkin Okay Yokuşlu İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bugün Survivor var mı? Survivor ne zaman saat kaçtaSurvivor canlı izleme linki! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 18:28:40. #1.15#
title