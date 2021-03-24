Bugün Survivor var mı? Survivor canlı izleme linki!
24.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:48
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışma hakkında izleyiciler bugün Survivor var mı ve Survivor ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte, Survivor canlı izleme linki!
Survivor yeni bölüm heyecana beklenirken izleyiciler Survivor ne zaman saat kaçta ve bugün Survivor var mı sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte merak edilen soruların yanıtları veSurvivor canlı izleme linki!
BUGÜN SURVİVOR VAR MI?
Bugün Survivor yarışması yayınlanmayacak. TV8 ekranlarında Doğduğun Ev kaderindir Dizisi yayınlanacak.
SURVİVOR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Survivor yeni bölümü ile 25.03.2021 Perşembe, bugün ekranda olacak. Yeni bölüm 20.00'de başlayacak.