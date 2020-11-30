Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşti ve açıklamalar yapılıyor. Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir? Sokağa çıkma yasağı hangi saatte başlıyor, bitiyor?

Artan koranavirüs vakaları sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olmaması, tüm dikkatleri saat 15.00'de başlayan Kabine toplantısına topladı. Hafta içi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasının ele alınacağı toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI NELER?

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.

Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir.

salonları faaliyetlerine ara verilecektir. Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir.

Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir.

Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

KAMU KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.Bu tedbirlerin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"SİGARA İÇMEYİ KESİNLİKLE BIRAKIN"

Hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken bir yandan da içeride ve dışarıda tarihi mücadele yürütüyoruz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum, lütfen kapalı mekan evlerimiz ne olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli, zararlı ürünler.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.