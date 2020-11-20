Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir?
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir?

20.11.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:05
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir?

Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Peki bu kararlara göre sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Sokağa çıkma yasağı bugün mü başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Peki bu kararlara göre sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları akşam 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının saatleri ve günleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün sokağa çıkma yasağı yoktur. Sokağa çıkma yasağı yarın başlayacaktır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları akşam 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama yarın akşam 20.00'de hayata geçecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları akşam 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama yarın akşam 20.00'de hayata geçecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NE DEDİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

65 YAŞ VE ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

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