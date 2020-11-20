Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir?

Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Peki bu kararlara göre sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?