Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Sokağa çıkma yasağının günleri karıştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından bu akşam Cuma günü saat 8'de sokağa çıkma yasağı olacak mı onu araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Bu akşam yasak olacak mı?

BU AKŞAM (7 ARALIK PAZARTESİ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı bugün değil yarın akşam 7 Aralık Pazartesi günü akşam saat 21.00'da başlayacaktır.

Buna ek olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Her gün 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Her gün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her gün 21:00 - 05:00 saatleri arası genel sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasakların kısıtlamaların tedbirler 1 Aralık itibariyle başladı.

30 KASIM YENİ YASAKLAR