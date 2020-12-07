Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
Sokağa çıkma yasağı geçen hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta da kısıtlama devam edecek. Peki bugün 7 Aralık Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu akşam yasak olacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler kapalı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı?
Sokağa çıkma yasağının günleri karıştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından bu akşam Cuma günü saat 8'de sokağa çıkma yasağı olacak mı onu araştırıyor. Peki sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Bu akşam yasak olacak mı?
BU AKŞAM (7 ARALIK PAZARTESİ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sokağa çıkma yasağı bugün değil yarın akşam 7 Aralık Pazartesi günü akşam saat 21.00'da başlayacaktır.
Buna ek olarak 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Her gün 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Her gün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise gün içerisinde 10.00 - 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Her gün 21:00 - 05:00 saatleri arası genel sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasakların kısıtlamaların tedbirler 1 Aralık itibariyle başladı.
30 KASIM YENİ YASAKLAR
- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
- Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
- Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.
- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.
- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.
- Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.
- Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.
- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.
- Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.
- Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.
- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.
- 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.