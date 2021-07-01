Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı?
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Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yasaklar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? Saat yasağı kalktı mı

Merakla beklenen yasaklar ile ilgili yayınlanan genelge haberimizde yer almaktadır. 1 Temmuz genelgesi! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede yer verilen ifadeler:

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

KİŞİ SAYISINDAKİ SINIRLAMA 1 TEMMUZ'DAN SONRA KALDIRILIYOR

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

KAHVEHANELER'DEKİ KISITLAMALAR KALDIRILACAK

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

NARGİLE YASAĞINA DEVAM EDİLECEK

Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

Bangladeş, Brezilya, G.Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı? - Haberler
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