Bugün seçim olsa kaç parti seçime girebilir? YSK, 17 partilik bir liste yayınladı
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Bugün seçim olsa kaç parti seçime girebilir? YSK, 17 partilik bir liste yayınladı

30.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:07
Bugün seçim olsa kaç parti seçime girebilir? YSK, 17 partilik bir liste yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu, 17 partinin şu an seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

LİSTEDE HANGİ PARTİLER VAR?

Kararda bu partilerin; AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğu belirtildi.

GÖZLER DİĞER PARTİLERDE

Kararda diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği kaydedildi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:07:30. #1.16#
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