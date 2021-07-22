Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?
sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmet olan sağlık ocakları, bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı? 22 Temmuz sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları saat kaçta açılıyor?
Kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verensağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?
SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. 19 Temmuz Pazartesi günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak idrak ediliyor. Resmi kurumlar arefe günü yarım gün çalışacak. Sağlık ocakları, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmamaktadır.