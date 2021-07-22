Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?

sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmet olan sağlık ocakları, bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı? 22 Temmuz sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları saat kaçta açılıyor?