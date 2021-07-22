Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?

Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmet olan sağlık ocakları, bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı? 22 Temmuz sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları saat kaçta açılıyor?

Kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verensağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı?

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. 19 Temmuz Pazartesi günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak idrak ediliyor. Resmi kurumlar arefe günü yarım gün çalışacak. Sağlık ocakları, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmamaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Düm Tek Tek Serra Arıtürk
Spor Balotelli Aytaç Kara Gökhan Gönül Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları açık mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 11:56:28. #1.16#

title