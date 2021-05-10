Bugün sağlık ocağı açık mı? 10 Mayıs 2021 Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı?

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sağlık ocakları açık mı, kapalı mı sorusu merak edildi. Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocağı ve aile hekimlerinin yasaktan muaf olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bugün sağlık ocağı açık mı? 10 Mayıs 2021 Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları yasakta açık mı, sağlık ocakları kaçta açılıyor?

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sağlık ocakları açık mı, kapalı mı sorusu merak edildi. Vatandaşların en yakın sağlık kuruluşu olan sağlık ocağı ve aile hekimlerinin yasaktan muaf olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bugün sağlık ocağı açık mı? 10 Mayıs 2021 Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları yasakta açık mı, sağlık ocakları kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde…

BUGÜN SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır.

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezlerinin çalışıp çalışmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre sağlık kuruluşları yasaktan muaf tutulacak.

Genelgeye göre; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanmada dişçiler de açık olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL