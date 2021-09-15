Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? 15 Eylül bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi. 2. sezonu için geri sayım başladı. Bugün Kanal D yayın akışında Sadakatsiz'in yeni bölümü yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? 15 Eylül bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu? Sadakatsiz ne zaman? merak etti. İşte tüm detaylar sizlerle... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ NE ZAMAN 2021?

Sadakatsiz 2. sezonu yakında başlayacak. Henüz resmi olarak başlama tarihi açıklanmadı. Twitter'dan yapılan son resmi paylaşım şu şekilde:

"Kendi hikayenin başrolü sensin!

#Sadakatsiz yeni sezonuyla çok yakında Kanal D'de."

Buna göre Sadakatsiz yakında Kanal D'de başlayacak.

15 EYLÜL BUGÜN SADAKATSİZ YOK MU, NEDEN YOK?

Sadakatsiz bugün ekranlara gelmedi. Yeni sezonu için tarih henüz belli değil. Bugün Kanal D yayın akışına baktığımızda akşam saat 20:00 'da Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi ekranlara gelecektir.

15 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

22:45 - Sadakatsiz (Tekrar)

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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