Bugün Sadakatsiz var mı, yok mu? 22 Eylül Çarşamba bu akşam Sadakatsiz var mı, neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?
Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Yaz tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Sadakatsiz oldu. Peki, Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? 22 Eylül bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman? 22 Eylül Kanal D yayın akışı nedir? İşte tüm bilgiler...
Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi. 3. sezonu için geri sayım başladı. Bugün Kanal D yayın akışında Sadakatsiz yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? 22 Eylül bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu? Sadakatsiz ne zaman? merak etti. İşte tüm detaylar sizlerle...
Sadakatsiz 2. sezonu yakında başlayacak. Yapılan açıklamaya göre dizi 29 Eylül'de başlayacak.. Twitter'dan yapılan son resmi paylaşım şu şekilde:
""Neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim…" #Sadakatsiz yeni sezonunun ilk bölümüyle 29 Eylül Çarşamba 20.00'de Kanal D'de"
Buna göre Sadakatsiz 29 Eylül Çarşamba günü başlayacak.
Sadakatsiz bugün ekranlara gelmedi. Yeni sezonu ilk bölümü 29 Eylül'de yayınlanacak. Bugün Kanal D yayın akışına baktığımızda akşam saat 20:00 'da Yargı dizisi tekrarı ekranlara gelecektir.
18:45 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yargı
22:45 - Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?