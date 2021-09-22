Bugün Sadakatsiz var mı, yok mu? 22 Eylül Çarşamba bu akşam Sadakatsiz var mı, neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak merak edildi. 3. sezonu için geri sayım başladı. Bugün Kanal D yayın akışında Sadakatsiz yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? 22 Eylül bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu? Sadakatsiz ne zaman? merak etti. İşte tüm detaylar sizlerle...

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Sadakatsiz 2. sezonu yakında başlayacak. Yapılan açıklamaya göre dizi 29 Eylül'de başlayacak.. Twitter'dan yapılan son resmi paylaşım şu şekilde:

""Neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim…" #Sadakatsiz yeni sezonunun ilk bölümüyle 29 Eylül Çarşamba 20.00'de Kanal D'de"

Buna göre Sadakatsiz 29 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

22 EYLÜL BUGÜN SADAKATSİZVAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Sadakatsiz bugün ekranlara gelmedi. Yeni sezonu ilk bölümü 29 Eylül'de yayınlanacak. Bugün Kanal D yayın akışına baktığımızda akşam saat 20:00 'da Yargı dizisi tekrarı ekranlara gelecektir.

22 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yargı

22:45 - Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SADAKATSİZSON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

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