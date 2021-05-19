Bugün saat 19:19 da ne olacak? Saat 19 19 da ne yapılacak? 19 Mayıs Çarşamba 2021 akşam saat 19.19'da tüm Türkiye balkonlarda olacak!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında "Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar bugün saat 19:19 'da ne olacak merak etti. Detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm milletimi saat 19.19'da balkonlarında ve kapı önlerinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Bunun ardından, Bugün saat 19:19 da ne olacak? Saat 19 19 da ne yapılacak? merak edildi.

19 MAYIS 2021 SAAT 19:19 DA NE OLACAK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm milletimi saat 19.19'da balkonlarında ve kapı önlerinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI

"Sizlerin nezdinizde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bugüne gelene kadar nice tehditlere göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz 19 Mayıs vesilesiyle demokrasiye sahip çıkma azmini tüm dünyaya bir kez daha haykıracaktır." dedi.