Bugün resmi kurumlar açık mı? 16 Temmuz'da bankalar açık mı? Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı?
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Bugün resmi kurumlar açık mı? 16 Temmuz'da bankalar açık mı? Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı?

Bugün resmi kurumlar açık mı? 16 Temmuz'da bankalar açık mı? Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında, ''Bayram arefesi olan Pazartesi günü yarım gün bayramın ilk gününden son gününe olan salıdan cumaya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. '' dedi. Bugün resmi kurumlar açık mı? 16 Temmuz'da bankalar açık mı?

16 Temmuz bugün resmi kurumlar açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve Cuma akşamından itibaren başlayacak olan bayram tatili sebebiyle 16 Temmuz 2021 gününün de tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Bugün resmi kurumlar açık mı? 16 Temmuz'da bankalar açık mı? Bugün eczaneler ve hastaneler açık mı?

BUGÜN RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

16 Temmuz resmi tatil değil. 16 Temmuz'da bankalar, eczaneler ve hastaneler resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil takvimi içerisinde de yer alan bu gün de diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet verecek.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

– 15 Temmuz'da hastanalerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

– Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

– 15 Temmuz'da bankalar da kapalı olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

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