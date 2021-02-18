Bugün Regaip Kandili mi? Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili programları neler? Regaip Kandili ne demek? Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir?

Recep ayının ilk günlerinde Regaip Kandili'nde müslümanlar ibadetlerin yerine getirebilmek için Bugün Regaip Kandili mi? Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili programları neler? Regaip Kandili ne demek? Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? merak ediyor. İşte tüm soruların cevabı sizlerle!

Mübarek 3 ayların başlamasıyla Recep ayında Regaip Kandilinde müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek. Dinimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisindedir ve bunlardan biri olan Regaip Kandili 18 Şubat'a denk gelmekte. Bugün Regaip Kandili mi? Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili programları neler? Regaip Kandili ne demek? Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir?

BUGÜN REGAİP KANDİLİ Mİ?

Her yıl ibadet edilen günlerden olan Regaip Kandili bu yıl 2021 yılında Perşembe gününe denk geliyor. İbadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar 18 Şubat Perşembe günü (bugün) Regaip Kandili gecesinde ibadetlerini yerine getirebilirler.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl 18 Şubat 2021 Perşembe (bugün) gününe Regaip Kandili denk geliyor.

REGAİP KANDİLİ PROGRAMLARI NELER?

Ekran başındaki izleyiciler, namaz kılarak, Kuran okuyarak, sohbet dinleyerek veya alimleri, hocaları dinleyerek Regaip Kandilini gecesini geçirirler. Televizyon kanalları da Regaip gecesine özel olarak programlar hazırladı. Tek tek regaip kandili özel programları şöyle;

Kanal D: M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti/ 23.45

ATV: Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel/ 00.20

STAR TV: Regaip Kandili/ 00.15

FOX TV: Fatih Savaş İle Regaib Kandili Özel/ 03.15

TRT1: Regaip Kandili Özel/ 20.30

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.