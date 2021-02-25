Bugün recep ayının kaçıncı günü? 2021
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Bugün recep ayının kaçıncı günü? 2021

25.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:41
Bugün recep ayının kaçıncı günü? 2021

Recep ayı Üç ayların başlangıç ayı'dır. 2021 yılında Üç Aylar ve Recep ayı ilk günü 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlıyor. 13 Mart 2021 Cumartesi günü bitiyor. 3 Aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu 3 aylara "çok sevaplı ibadet ayları da denir.

Recepten Sonra Şaban ve Ramazan ayı girer.Hadis Şerifle bildirildiğine göre Recep ayındaki ( haram ay olması hasebiyle) herhangi bir Cuma günü önceki ve sonraki günüyle beraber 3 gün oruç tutana 900 sene ibadet sevabı vardır. "Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar." Hadis'i Şerif, İbn-i Asâkir,

BUGÜN RECEP AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün recep ayının 13. günü.

27 Şubat 14. gününe denk gelmektedir

28 Şubat 15. gününe denk gelmektedir

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