Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!

Mübarek 3 ayların 3.sü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kaç gün sürüyor? Ramazan ayında hangi gün ne zamana denk geliyor? vatandaşlar tarafından merak edildi. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü itibariyle başladı. Peki bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Bugün Ramazan ayının kaçıncı gecesi? 5 Mayıs Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi? Ramazan ayı gün gün takvimi!

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Ramazan ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayının 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ve 30. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman? Ramazan ayı 30 günü ve gecesi hangi tarihlere denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının 1. günü 13 Nisan Salı günüdür. Ramazan ayının 1. gecesi ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gecedir.

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇI?

Bugün 5 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının 23. günüdür . 5 Mayıs Çarşamba'yı 6 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece ise Ramazan ayının 24. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının 24. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 11. günü : 23 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 12. günü : 24 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 13. günü : 25 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 14. günü : 26 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 15. günü : 27 Nisan Salı

Ramazan Ayı 16. günü : 28 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 17. günü : 29 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 18. günü : 30 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 19. günü : 1 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs Perşembe

Ramazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs Cuma

Ramazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs Çarşamba

Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 30 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. gecesi : 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 2. gecesi : 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 3. gecesi : 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 4. gecesi : 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 5. gecesi : 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 6. gecesi : 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece

Ramazan Ayı 7. gecesi : 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 8. gecesi : 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 9. gecesi : 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 10. gecesi : 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 11. gecesi : 22 Nisan Perşembe'yi 23 Nisan Cuma'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 12. gecesi : 23 Nisan Cuma'yı 24 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 13. gecesi : 24 Nisan Cumartesi'yi 25 Nisan Pazar'ı bağlayan gece

Ramazan Ayı 14. gecesi : 25 Nisan Pazar'ı 26 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece

Ramazan Ayı 15. gecesi : 26 Nisan Pazartesi'yi 27 Nisan Salı'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 16. gecesi : 27 Nisan Salı'yı 28 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece

Ramazan Ayı 17. gecesi : 28 Nisan Çarşamba'yı 29 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 18. gecesi : 29 Nisan Perşembe'yi 30 Nisan Cuma'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 19. gecesi : 30 Nisan Cuma'yı 1 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 20. gecesi : 1 Mayıs Cumartesi'yi 2 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

Ramazan Ayı 21. gecesi : 2 Mayıs Pazar'ı 3 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 22. gecesi : 3 Mayıs Pazartesi'yi 4 Mayıs Salı'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 23. gecesi : 4 Mayıs Salı'yı 5 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 24. gecesi : 5 Mayıs Çarşamba'yı 6 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 25. gecesi : 6 Mayıs Perşembe'yi 7 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 26. gecesi : 7 Mayıs Cuma'yı 8 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 27. gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

Ramazan Ayı 28. gecesi : 9 Mayıs Pazar'ı 10 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 29. gecesi : 10 Mayıs Pazartesi'yi 11 Mayıs Salı'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 30. gecesi : 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'yabağlayan gece

Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.