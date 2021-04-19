Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 19 Nisan Pazartesi 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü? 2021 Ramazan ayı takvimi!
Mübarek 3 ayların 3.sü ve 11 ayın sultanı Ramazan ayıdır. Ramazan ayı kaç gün sürüyor? Ramazan ayında hangi gün ne zamana denk geliyor? vatandaşlar tarafından merak edildi. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü itibariyle başladı. Peki bugün Ramazan ayının kaçıncı günü? Bugün Ramazan ayının kaçıncı gecesi? 19 Nisan Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi?
Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak oldukça sevap. Peki Ramazan ayında hangi gün hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayının 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. günleri ne zaman denk geliyor? Geceleri ne zaman?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayının 1. günü 13 Nisan Salı günüdür. Ramazan ayının 1. gecesi ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gecedir.
BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇI?
19 Nisan Pazartesi günü Ramazan ayının 7. günüdür. 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'ya bağlayan gece ise Ramazan ayının 8. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının 8. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.
2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:
- Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı
- Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba
- Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe
- Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma
- Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi
- Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar
- Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi
- Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı
- Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba
- Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe
Dinimizde günler; sabah namazından (imsak vaktinden) akşam namazına kadar olan süredir.
2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 gecesi ve tarihi aşağıdaki gibidir:
- Ramazan Ayı 1. gecesi : 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece
- Ramazan Ayı 2. gecesi : 13 Nisan Salı'yı 14 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
- Ramazan Ayı 3. gecesi : 14 Nisan Çarşamba'yı 15 Nisan Perşembe'yi bağlayan gece
- Ramazan Ayı 4. gecesi : 15 Nisan Perşembe'yi 16 Nisan Cuma'yı bağlayan gece
- Ramazan Ayı 5. gecesi : 16 Nisan Cuma'yı 17 Nisan Cumartesi'yi bağlayan gece
- Ramazan Ayı 6. gecesi : 17 Nisan Cumartesi'yi 18 Nisan Pazar'ı bağlayan gece
- Ramazan Ayı 7. gecesi : 18 Nisan Pazar'ı 19 Nisan Pazartesi'yi bağlayan gece
- Ramazan Ayı 8. gecesi : 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'yı bağlayan gece
- Ramazan Ayı 9. gecesi : 20 Nisan Salı'yı 21 Nisan Çarşamba'yı bağlayan gece
- Ramazan Ayı 10. gecesi : 21 Nisan Çarşamba'yı 22 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece
Dinimizde geceler; akşam namazından imsak vaktine kadar olan süredir.