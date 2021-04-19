Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü 2021! Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? Ramazanın kaçıncı günü bugün?

Mübarek 3 ayların üçüncüsü Ramazan ayıdır. Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve bugün kaçıncı orucu tutuyoruz soruları çok merak ediliyor. Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle başlıyor. Peki, Şaban ayının 1. gecesi ve 1. günü hangi tarihlere denk geliyor? Şaban ayının hangi günü ayın kaçına denk gelir? Bugün Şaban'ın kaçıncı günü ve gecesi? 1 Nisan Şaban ayının kaçıncı günü? Tüm Şaban Ayı takvimi haberimizde!

Ramazan ayı bereket ve rahmet ayıdır. İslam aleminde Ramazan ayındaki oruç, beş şarttan biridir ve her müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir. Müminlerin ibadetlere ağırlık vererek 30 gün boyunca oruç tutacağı Ramazan ayı 13 Nisan günü başlıyor.

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇI?

Pazartesi günü Ramazan ayının 7. günüdür. 19 Nisan Pazartesi'yi 20 Nisan Salı'ya bağlayan gece ise Ramazan ayının 8. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan ayının 8. gecesi gününün bir önceki akşamı sayılıyor.

2021 yılı için Ramazan Ayının ilk 10 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlad. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda "Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

3 aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü. Receb ayından sonra sırayla Şaban ve Ramazan aylarının ardından 12 Mayıs 2021 tarihi itibariyle üç ayların son günü yaşanacak.

Üç aylarla ilgili Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sözü şöyledir:

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.