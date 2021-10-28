Bugün otobüsler ücretsiz mi? 28 Ekim, metro, metrobüs, İETT akbil ücretsiz mi?

Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüsler, metro gibi İstanbulkart kullanılan tüm araçlar ücretsiz olacak. Peki, 28 Ekim Perşembe günü otobüs, metro, metrobüs ve tramvay ücretsiz mi?

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak.

İBB'DEN GELEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.

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