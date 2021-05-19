Bugün otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı?
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Bugün otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı?

Bugün otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. Koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak olan 19 Mayıs'ta toplu ulaşım araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. Koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanacak olan 19 Mayıs'ta toplu ulaşım araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar haberimizde…

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 19 MAYIS 2021

Her resmi tatil günlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri otobüsler oluyor. Yine 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Günün en çok sorulan sorusu 19 Mayıs'ta otobüsler başta olmak üzere diğer toplu ulaşım araçlarının bedava kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Resmi tatil günlerinden biri olan 19 Mayıs'ta otobüs, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçları bedava olacak.

19 MAYIS'TA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Bu tarihle ilgili en çok sorulan soruların başında seyahat yasağı geliyor. 19 Mayıs tarihinde seyahat yasağı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 19 Mayıs'ta tam gün sokağa çıkma uygulanmayacağı için seyahat yasağı da sadece sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatleri kapsayacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü de hafta içi günlerde olduğu gibi 05.00-21.00 arası saatlerde seyahat edebilecek.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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