Bugün otobüsler bedava mı? Akbiller ücretsiz mi?

6 Eylül itibarıyla tüm kademeler için ders zili çaldı. Bu kapsamda Bugün otobüsler bedava mı? Akbiller ücretsiz mi? sorularının yanıtları merak edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla ulaşımda yoğunluğun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirleri açıkladı. İETT otobüsleri ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi?

Bugün otobüsler bedava mı? Akbiller ücretsiz mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Hazırlanan taslak 26 Ağustos'ta yapılan UKOME toplantısında oy birliğiyle onaylandı. Kararlarda 6 Eylül Pazartesi gününü ilgilendiren kararlar da alındı. Peki, 6 Eylül otobüsler ücretsiz mi? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İBB, okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem aldı. İstanbul'da Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Aynı gün servis araçları, İSPARK'ta tam gün ücretsiz park edilebilecek. Yolda kalan araçlar için de çekiciler hazır bekletilecek.

EK SEFERLER OLACAK

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul'da bilet entegrasyonuna tabi tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İETT 1.860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Aynı gün servis araçlarına İSPARK'larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak.

SERVİS ŞOFÖRLERİ VE ARAÇLARI DENETLECEK

Okul servis aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek. Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA ARA VERİLECEK

Bu kapsamda, kent içindeki şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar okul açılış öncesi tamamlanacak. Okul yakınlarındaki yaya geçitlerindeki yatay-dikey işaretlemeler bitirilecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlar da okul öncesi devam eden çalışmalarını bitirecek. Devamı zaruri çalışmalar ise gece 22.00-05.00 saatleri arasında yürütülecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

10 BİNE YAKIN KOLLUK GÖREVLİSİ SAHADA OLACAK

Eğitimin başlayacağı ilk hafta; 359 polis ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, 1.117 özel güvenlik görevlisi, 102 ekipten oluşan 274 zabıta personeli, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi sahada hizmet verecek. 65 ekip ve 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, problemi yerinde çözecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU CANLI TAKİP EDİLECEK

İBB, ilk hafta trafiği AKOM'dan yönlendirecek. Kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevresi parklanmalar önlenecek. Sabah-akşam saatlerinde, zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi ve yönlendirmeler sağlanacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 13 adet çekici araç görevli olacak. Kamyon ve yük araçlarının yasak saatlerde trafiğe çıkmaması için denetimler arttırılacak. Mobil EDS araçları ile denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak. Sinyal direklerine "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhası asılacak. Hemzemin geçitlere de 'önce yaya' sembolü konulacak.

OKULLARDA HİJYEN SAĞLANACAK

İBB, öğrencilerin pandemi nedeniyle hijyen kurallarına hassasiyet göstermesi için 18 bin okul servisine 100 ton dezenfektan ile bilgilendirme stickerları dağıtacak. Taşıma sınırının üstünde öğrenci taşınmaması, indirme-bindirme yerleri dışında öğrencilerin indirilmemesi, servis araçlarına, 'ALO 153' yazısının asılması sağlanacak. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar gereği, servis şoförleri ve rehber personeller için zorunlu olan aşı kartları denetlenecek. Şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine de tabi tutulacak.