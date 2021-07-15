Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. 15 Temmuz Perşembe günü yani bugün toplu ulaşım araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı? Bugün metrobüsler, tramvaylar, metrolar ücretsiz mi? İşte detaylar...
Bugün 15 Temmuz resmi tatil olduğundan dolayı otobüsler, toplu taşımalar, tramvaylar, metrobüsler, metrolar ücretli mi ücretsiz mi olacak merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz bugün tramvaylar ücretsiz mi? 15 Temmuz bugün metrobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz bugün metro ücretsiz mi? 15 Temmuz bugün marmaray ücretsiz mi?
15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?
Twitter Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."
Buna göre bugün toplu taşıma araçları (metro, otobüs, metrobüs, tramvay) ücretsiz olacaktır.
15 TEMMUZ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.