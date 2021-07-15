Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe toplu taşımalar ücretsiz mi olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. 15 Temmuz Perşembe günü yani bugün toplu ulaşım araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı? Bugün metrobüsler, tramvaylar, metrolar ücretsiz mi? İşte detaylar...