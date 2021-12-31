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Bugün On numara çekilişi yok mu?

Bugün On numara çekilişi yok mu?
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Cuma günleri On Numara çekişini takip edeler bugün de merakla çekilişi bekledi ancak yılbaşı olması nedeniyle "Bugün On numara çekilişi yok mu?" sorusunun yanıtını merak etti. Peki, bugün On numara çekilişi yok mu?

Her Cuma günü 20.00'de yapılan On Numara çekilişinin 31 Aralık Cuma günü yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün On numara çekilişi yok mu?

BUGÜN ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YOK MU?

Bugün yılbaşı olması nedeniyle yılbaşı çekilişi yapılacak. Çekiliş takvimi şu şekildedir?

Bugün On numara çekilişi yok mu?

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

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