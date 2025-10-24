Bugün okullar tatil mi, İstanbul''da okullar tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara genelinde etkili olacak kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Vatandaşlar, "Bugün okullar tatil mi?" ve " İstanbul'da eğitime ara verildi mi?" sorularını merak ediyor.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A KRİTİK UYARI!

İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

BEKLENEN HAVA OLAYI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞIN ŞİDDETİ VE RİSKLER

Hadisenin kuvvetli olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

YAĞIŞIN ZAMANI

Yağışların 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 16.00 itibarıyla Avrupa Yakası'ndan başlayarak, gece boyunca etkisini sürdüreceği ve 25 Ekim 2025 Cumartesi sabah saat 08.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Son değerlendirmelere göre, Cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağışlar, akşam ve gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresi ve il genelinde kuvvetli şekilde görülecek. Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hava durumuna ilişkin gelişmeler valilik ve meteoroloji kaynaklarından takip edilmeli.