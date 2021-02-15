Bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? Hangi illerde okullar tatil?

Dün başlayan ve etkisi gösteren kar yağışı sonrası Bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? Hangi illerde okullar tatil? Okulların tatili ne kadar sürecek?

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı. Bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? Hangi illerde okullar tatil?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? BUGÜN OKUL VAR MI?

Yoğun kar yapışı sonrası yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.