Bugün okullar tatil mi? 20 Ekim Pazartesi bugün okul yok mu?

Ekim ayının ortasında hissedilen ani soğuklar ve karla karışık yağış ihtimali, özellikle Karadeniz'in kırsal ve yüksek bölgelerinde yaşayan aileler için dikkat çekici oldu. Bu nedenle vatandaşlar, valiliklerin resmi duyurularını yakından takip ediyor. 20 Ekim'de hangi illerde okul tatili uygulanacağı ve kar tatili ihtimali haberimizde tüm detaylarıyla sizlerle…

METEOROLOJİDEN UYARI

Batı ve Doğu Karadeniz'de Yoğun Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 19 Ekim 2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BUGÜN KARADENİZ KİYILARINDA YAĞIŞ VAR

20 Ekim Pazartesi günü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olabileceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Hafta sonundan itibaren Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan soğuk hava, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde hissedildi. Bu durum milyonlarca öğrenci ve velinin "bugün okullar açık mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Şu ana kadar valiliklerden resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Güncel bilgiler için gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor.