22.10.2019 09:58

Bugün ne pişirsem diye düşünenlere özel bir liste hazırladık. Saray sofralarından seçmelerin olduğu Bugün ne pişirsem listesinde, özel salata, tatlı ve çorba tarifleri de yer alıyor. Bugün ne pişirsem menüsünde yer alan kavun dolması ile gösterişli bir sofra hazırlayabilir, lezzetli çorba, salata ve tatlı tarifleri ile menünüzü zenginleştirebilirsiniz. İşte parmak ısırtan, iştah açan Bugün ne pişirsem menüsü…

BUGÜN NE PİŞİRSEM/ KAVUN DOLMASI

Bugün ne pişirsem menüsünün ilk sırasında sultan yemeği kavun dolması yer alıyor. İşte kavun dolması tarifi…

Bugün ne pişirsem menüsü kavun dolması için gerekli malzemeler:

1 adet kavun

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

250 gr koyun/dana karışık kıyma

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 çay kaşığı kişniş

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 çay kaşığı biberiye

2 çay kaşığı tuz

Bugün ne pişirsem menüsü kavun dolması yapılışı:

Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden olan kavun dolmasını yapmaya başlarken kavun sap kısmından kapak şeklinde kesilir. Kavunun içi temizlenir ve bir miktar oyulur. Bademler sıcak suda bekletilir ve kabukları soyulur. Badem ve fıstıklar zeytinyağında tavada hafifçe kızartılır.Kuş üzümlerinin sapları alınıp temizlenir. Pirinç de yıkanır ve haşlanır.

Soğan ince ince kıyılıp tereyağında kavrulur. Soğanla pembeleşmeye başlayınca kıyma ilave edilir. Daha sonra tuz, pirinç ve karabiber eklenir.Daha sonra badem, kuş üzümü, fıstık eklenip 5 dakika daha beraber kavrulur. Bütün malzemeler kavrulup kavunun içine doldurulur. Kavunun kapağı kapatılır ve 200 derece fırında yarım sat pişirilir. Afiyet olsun.

Kavun dolması

BUGUN NE PISIRRSEM/ SARAY ÇORBASI

Sultanlara layık bugun ne pısırsem menüsü için saray çorbasını listenize ekleyebilirsiniz. İşte saray çorbası tarifi…

Bugün ne pişirsem menüsü saray çorbası için gerekli malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet rendelenmiş havuç

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Nane

Yarım kg ince doğranmış ıspanak

2 adet küçük boy soğan

6 su bardağı su

2 adet küçük boy kabak

Bugün ne pişirsem menüsü saray çorbası yapılışı:

Soğan ve sarımsağı ince ince kıyıp zeytinyağında kavurun. Ayıklanmış ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekleyip 5 dakika pişirin. Su kaynayınca havucu, rendelenmiş kabağı ve ıspanağı ilave edin. Sebzeler iyice yumuşayınca ocağı kapatın. Üzerine nane serpip saray çorbasını servis edin. Afiyet olsun.

Cevizli saray sarması

BUGÜN NE PİŞİRSEM/ CEVİZLİ SARAY SARMASI

Bugün ne pişirsem menüsünde tatlı olarak cevizli saray sarması var. Misafirlerinize ikram ettiğinizde kendilerini padişah gibi hissetmelerini sağlayacak olan saray sarması, sizin de favori tatlınız olacak. İşte bugün ne pişirsem menüsü cevizli saray sarması tarifi…

Bugün ne pişirsem menüsü cevizli saray sarması için gerekli malzemeler:

Hamuru için: 1 çay bardağı yoğurt, aldığı kadar un, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım limon suyu, 2 adet yumurta

Açmak için: 1 paket nişasta

İçine: 250 gr çekilmiş ceviz

Üzerine: 200 gr tereyağı ya da margarin

Şerbeti için: 4 su bardağı su, 5 su bardağı toz şeker, yarım limon

Bugun ne pısırsem menüsü cevizli saray sarması yapılışı:

Cevizli saray sarması yapılarken öncelikle şerbet yapılır. Su ve toz şeker tencereye alınıp karıştırarak kaynatılır.Kaynamaya başlayan karışımı limon suyu ilave edilir ve 5 dk daha karıştırılır.Şerbet ocaktan alınıp soğumaya bırakılır.

Ardından hamur hazırlanmaya başlanır. Sıvı yağ, yumurta ve un limon suyu ile derin bir kapta karıştırılır. Azar azar un ilave ederek sert kıvamlı hamur elde edilir. Hazırlana hamurun üzeri örtülerek kenara alınır.

Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yuvarlayın. Çay tabağı büyüklüğünde hamurları açın ve üzerine un serperek üst üste dizin. Parmaklarınızla biraz bastırıp daha sonra merdane ile açın.Çok ince açmaya dikkat edin.

Açılan hamuru üzerine ceviz serpip rulo halinde sarın.Elde edilen rulo bir parmak kalınlığında kesip cevizli taraf üste getirilir. Ve fırın tepsisine dizilir. Hamurun tamamı benzer şekilde hazırlanarak tepsiye yerleştirilir. Üzerine margarin ya da tereyağı eritilir ve önceden 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.

Tatlı pişince fırından çıkarılır ve üzerine soğuk şerbet dökülür. Antep fıstığı serpilerek servis edilir. Afiyet olsun.

Saray salatası

BUGÜN NE PİŞİRSEM/ SARAY SALATASI

Bugün ne pişirsem menüsünde salata tarifinde de padişahlara layık bir lezzet var: Saray salatası. Pratik tarifi ve enfes görümü ile özel bir seçenek olan saray salatası, nefis görünümü ile iştah açıyor.

Bugün ne pişirsem menüsü saray salatası için gerekli malzemeler:

5 adet domates, 1 adet limon, tuz, 1 adet soğan, 4 adet sivribiber, 1 fincan zeytinyağı

Bugün ne pişirsem menüsü saray salatası yapılışı:

Domatesleri 2 dakika boyunca kaynar suda bekletin. Sonra minik minik doğrayın. Soğanı yarım ay şeklinde ince ince doğrayın ve tuzla ovarak yıkayın. Biberlerde küçük küçük doğrayıp hepsini bir kapta toplayın. Yağ, tuz ve limonu çırparak sos olarak kullanın. Sosu salata üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun.