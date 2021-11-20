Bugün MasterChef yok mu, neden yok? 20 Kasım Cumartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 20 Kasım 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 20 Kasım Cumartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Kasım Cumartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 20 Kasım Cumartesi günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 20 Kasım Cumartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 20 Kasım Cumartesi TV8 yayın akışı!
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de O Ses Türkiye yayınlanacak. Bundan dolayı Masterchef yok.
Bugün TV8'de O Ses Türkiye yeni bölümü ile ekranlara gelecek. 'O Ses Türkiye' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Pazar günü ekranlara gelecek.
- 18:15 - Recep İvedik 6
- 20:00 - O Ses Türkiye/ Yeni Bölüm
- 00:15 -Kırmızı Oda
20 KASIM CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...
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