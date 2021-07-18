Bugün Masterchef yok mu, neden yok? 18 Temmuz Pazar Masterchef neden yayınlanmadı?
Bugün TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar bugün Masterchef yok mu? Masterchef neden yok? Masterchef ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, ekranların sevilen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye 18 Temmuz Pazar bugün olmayacak mı? Masterchef bugün yok mu, niye yok? İşte detaylar...
Masterchef bugün ekranlara gelmeyecek mi? Masterchef yeni bölümü ne zaman? Masterchef yeni bölüm bugün yok mu? Masterchef yeni bölümü neden yayınlanmadı? Masterchef yeni bölümü neden başlamadı? Masterchef yeni bölümü neden yok?
MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hemen hemen tüm günleri akşam saat 20:00 'da ekranlara geliyor. Fakat bugün yayın akışında Masterchef yer almadı. Bugün Recep İvedik 6 ekranlara gelecek.
MASTERCHEF BUGÜN OLMAYACAK MI?
Bugün TV8 yayın akışına göre akşam saat 21:00 'da Recep İvedik 6 sinema filmi TV'de ilk kez olarak ekranlara gelecektir. Haliyle bugün Masterchef'in yeni bölümü olmayacak. Fakat saat 18:15 'de Masterchef'in son bölümü ekranlara gelecektir. Yayın akışında yeni bölüm yer almıyor.
18 TEMMUZ PAZAR MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bugün Recep İvedik 6 ekranlara gelecek. Yayın akışında Masterchef Türkiye yer almadı.
TV8 YAYIN AKIŞI (18 TEMMUZ PAZAR)
15:30 - Yerli Sinema
18:15 - Masterchef Türkiye
21:00 - Recep İvedik 6/ TV'de ilk
00:!5 - Dizi