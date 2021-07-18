Bugün Masterchef yok mu, neden yok? 18 Temmuz Pazar Masterchef neden yayınlanmadı?

Bugün TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar bugün Masterchef yok mu? Masterchef neden yok? Masterchef ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, ekranların sevilen yemek yarışması programı Masterchef Türkiye 18 Temmuz Pazar bugün olmayacak mı? Masterchef bugün yok mu, niye yok? İşte detaylar...