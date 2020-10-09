Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 9 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 9 Ekim Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Ekim Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?