Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 2 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 2 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 2 Aralık Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 2 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 2 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'in dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' ekranlara gelecektir.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak. Yani her Çarşamba akşamları "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yayınlanacağı için Çarşamba akşamları Masterchef yarışması ekranlara gelemeyecek.