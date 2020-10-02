Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 2 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 2 Ekim Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2 Ekim Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?