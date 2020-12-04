Bugün MasterChef yok mu? Bugün 4 Aralık MasterChef neden yok? MasterChef ne zaman saat kaçta?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 4 Aralık Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 4 Aralık Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?