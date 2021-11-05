Bugün MasterChef yok mu? 5 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 5 Kasım 2021 Cuma TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 5 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 5 Kasım Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 5 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 5 Kasım Cuma TV8 yayın akışı!
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak. Bundan dolayı Masterchef yok.
Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunun 2. bölümü ekranlara gelecek. 'Kırmızı Oda' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Pazar günü ekranlara gelecek.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 - Kırmızı Oda
- 00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
5 KASIM CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet