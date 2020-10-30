Bugün MasterChef yok mu? 30 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 30 Ekim Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Ekim Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?