Bugün MasterChef yok mu? 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 26 Kasım 2021 Cuma TV8 yayın akışı!

İzleyicileri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 26 Kasım Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 26 Kasım Cuma TV8 yayın akışı!

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. 'Kırmızı Oda' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Pazar günü ekranlara gelecek.

26 KASIM 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 - O Ses Türkiye

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

26 KASIM CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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