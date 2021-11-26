Bugün MasterChef yok mu? 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 26 Kasım 2021 Cuma TV8 yayın akışı! - Haberler
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Bugün MasterChef yok mu? 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 26 Kasım 2021 Cuma TV8 yayın akışı!

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Bugün MasterChef yok mu? 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 26 Kasım 2021 Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?

İzleyicileri ekrana bağlayan Masterchef Türkiye 26 Kasım Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 26 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 26 Kasım Cuma TV8 yayın akışı!

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.

Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. 'Kırmızı Oda' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Pazar günü ekranlara gelecek.

  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - O Ses Türkiye
  • 20:00 - Kırmızı Oda
  • 00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

26 KASIM CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

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