Bugün MasterChef yok mu? 14 Ekim Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 14 Ekim Çarşamba TV8 yayın akışı!
14.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:39
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 14 Ekim Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 14 Ekim Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 14 Ekim Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 14 Ekim Çarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak. Yani her Çarşamba akşamları "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yayınlanacağı için Çarşamba akşamları Masterchef yarışması ekranlara gelemeyecek.