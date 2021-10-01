Bugün MasterChef yok mu? 1 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? MasterChef neden yok? 1 Ekim 2021 Cuma TV8 yayın akışı!

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 1 Ekim Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 1 Ekim Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 1 Ekim Cuma TV8 yayın akışı! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunun 2. bölümü ekranlara gelecek. 'Kırmızı Oda' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlara gelecek.

1 EKİM 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

1 EKİM CUMA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

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