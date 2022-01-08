Bugün MasterChef var mı, yok mu, neden yok? 8 Ocak Cumartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 8 Ocak 2022 Cumartesi TV8 yayın akışı!

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 8 Ocak Cumartesi günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 8 Ocak Cumartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 8 Ocak Cumartesi TV8 yayın akışı!

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek. Bugün TV8'de O Ses Türkiye yayınlanacak. Bundan dolayı Masterchef yok.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Bugün TV8'de O Ses Türkiye yeni bölümü ile ekranlara gelecek. 'O Ses Türkiye' dizisinin başlamasından dolayı MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. Masterchef yeni bölümüyle Pazar günü ekranlara gelecek.

8 OCAK 2022 TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 - O Ses Türkiye/ Yeni Bölüm

00:15 - Kırmızı Oda

8 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

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