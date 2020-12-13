Bugün Masterchef var mı? Masterchef yeni bölüm canlı izle! 13 Aralık Masterchef'de neler olacak?

MasterChef 2020, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 13 Aralık 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve MasterChef 2020 yeni bölüm TV8 yayın akışı nedir?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 13 Aralık (Bugün) 2020 izleyicilerin beğenisine sunulacak. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!

MASTERCHEF 13 ARALIK (BUGÜN) VAR MI YOK MU?

MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı yaşanırken mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ilk takım oyununda ödül oyunu oynadı. Peki bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Haftanın elenen ismi kim olacak? bunlar merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 13 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecektir. Yani bu akşam TV ekranlarında oynayacaktır.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

MasterChef yeni bölümü bugün (13.12.2020) saat 20.00'de ekrana gelecek.

13 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Masterchef Türkiye 2020

10:30 Kırmızı Oda

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

16:15 Kolonya Cumhuriyeti

20:00 Masterchef Türkiye 2020