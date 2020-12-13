Bugün Masterchef var mı? Masterchef yeni bölüm canlı izle! 13 Aralık Masterchef'de neler olacak?
MasterChef 2020, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 13 Aralık 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve MasterChef 2020 yeni bölüm TV8 yayın akışı nedir?
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 13 Aralık (Bugün) 2020 izleyicilerin beğenisine sunulacak. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı izle! TV8 yayın akışı!
MASTERCHEF 13 ARALIK (BUGÜN) VAR MI YOK MU?
MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı yaşanırken mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ilk takım oyununda ödül oyunu oynadı. Peki bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Haftanın elenen ismi kim olacak? bunlar merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 13 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecektir. Yani bu akşam TV ekranlarında oynayacaktır.
MASTERCHEF SAAT KAÇTA?
MasterChef yeni bölümü bugün (13.12.2020) saat 20.00'de ekrana gelecek.
13 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye 2020
10:30 Kırmızı Oda
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
16:15 Kolonya Cumhuriyeti
20:00 Masterchef Türkiye 2020