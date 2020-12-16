Bugün MasterChef var mı? MasterChef neden yok? MasterChef 123. bölüm fragmanı izle!
16.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:26
İlgiyle izlenen ve TV 8 ekranlarında yayınlanan Bugün MasterChef var mı? MasterChef neden yok? MasterChef 123. bölüm fragmanı izle!
Haftanın 5 günü yayınlanan Bugün MasterChef var mı? MasterChef neden yok? MasterChef 123. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde.
BUGÜN MASTERCHEF VAR MI? MASTERCHEF NEDEN YOK?
Türkiye 20 Kasım Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. MasterChef Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanmaktadır.
MASTERCHEF SON BÖLÜM ÖZETİ!
Danilo Şef'in lezzeti Aranjman lezzeti yapıldı. Danilo Şef'in özel tarifi olan Aranjman tatlısının ana maddesi çikolata ve Aranjmandan oluşmaktadır. Yarışmacılardan 2. dokunulmazlığın sahibi Barbaros
1 eleme adayı: Eray
2. eleme adayı: Barbaros