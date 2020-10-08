Bugün MasterChef var mı? 8 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Bugünün menüsü ne?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 8 Ekim Perşembe günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef var mı? Saat kaçta başlayacak?