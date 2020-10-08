Bugün MasterChef var mı? 8 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Bugünün menüsü ne?
08.10.2020 18:52 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:56
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 8 Ekim Perşembe günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef var mı? Saat kaçta başlayacak?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye dün yayınlanmamasının ardından bugün de mi yok diye merak edildi? Peki bugün yani 8 ekim perşembe Masterchef var mı yok mu? Saat kaçta başlayacak?
BUGÜN 8 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF VAR MI?
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelecek. TV 8'den canlı şekilde izleyebilirsiniz.
MASTERCHEF DÜN NEDEN YOKTU?
Dün Çarşamba günü TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef yoktu. Fakat bugün Perşembe günü yayınlanacak.