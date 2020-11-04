Bugün MasterChef var mı? 4 Kasım Çarşamba Masterchef Türkiye var mı yok mu? 4 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 4 Kasım Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 4 Kasım Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?4 KasımÇarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte,4 KasımÇarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN 4 KASIM ÇARŞAMBA 2020 MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.
4 KASIM ÇARŞAMBA MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak. Yani her Çarşamba akşamları "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi yayınlanacağı için Çarşamba akşamları Masterchef yarışması ekranlara gelemeyecek.
4 KASIM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...
18:15 Gillette Milliyet Sporcu Ödülleri
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun