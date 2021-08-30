Bugün MasterChef var mı? 30 Ağustos Pazartesi Masterchef Türkiye var mı yok mu?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Ağustos Pazartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Pazartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 30 Ağustos Pazartesi günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu?30 Ağustos Pazartesi günü MasterChef yayınlanmayacak mı?

29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

29 Ağustos günü yapılan eleme gecesinde ilk turda şefler yapılan yiyeceklerde beyaz peynir kullanılmasını istedi. İlk tur sonunda şeflerin tabağını beğendiği ve elenmekten kıl payı kurtulan 3 isim Safanur, Tunahan ve Burcu oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Elenmemek için ikinci turda mücadele veren isimler ise Görkem, Hamza ve Tahsin oldu. İkinci tura kalan yarışmacılardan şefler, Şef Danilo Zanna'nın yaptığı Ragis yemeğini yapmasını istedi. İkinci tur sonunda şeflerin tabağını daha az beğendiği Görkem MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MASTERCHEF İLK HAFTA POTADAKİ İSİMLER!

MasterChef'in ilk haftasında 3 takım oyununu kaybeden takımdan 6 yarışmacı potaya çıktı.

3 dokunulmazlık oyununu da kazanan ve potadan kendisini kurtaran Hasan, haftanın dikkat çeken performanslarından birisini gösterdi.

Potadaki isimler;

• Tunahan

• Tahsin

• Burcu

• Görkem

• Hamza

• Safanur Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İLK HAFTA ELENEN İSİM: GÖRKEM

BUGÜN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 2021 MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün 20.00'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.