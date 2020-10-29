Bugün MasterChef var mı? 29 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Nerede çekiliyor? Menüsü ne?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Perşembe günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef var mı? Saat kaçta başlayacak?