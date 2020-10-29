Bugün MasterChef var mı? 29 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Nerede çekiliyor? Menüsü ne?
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Bugün MasterChef var mı? 29 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Nerede çekiliyor? Menüsü ne?

29.10.2020 17:58 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:02
Bugün MasterChef var mı? 29 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Nerede çekiliyor? Menüsü ne?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Perşembe günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef var mı? Saat kaçta başlayacak?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye dün yayınlanmamasının ardından bugün de mi yok diye merak edildi? Peki bugün yani 29 ekim perşembe Masterchef var mı yok mu? Saat kaçta başlayacak?

BUGÜN 29 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF VAR MI?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelecek. TV 8'den canlı şekilde izleyebilirsiniz. Masterchef yeni bölümü 29 Ekim Perşembe 2020 günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

BUGÜNÜN YEMEĞİ NE OLACAK?

Bugünün menüsü henüz açıklanmadı. Fakat fragmanda görüldüğü kadarıyla ızgara tarzı yemekler yapıldığı düşünülüyor.

MASTERCHEF 29 EKİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masterchef'in bugün yayınlanan bölümü Çanakkale şehrimizde çekilecektir.

MASTERCHEF DÜN NEDEN YOKTU?

Dün Çarşamba günü TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef yoktu. Fakat bugün Perşembe günü yayınlanacak.

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