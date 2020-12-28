Bugün MasterChef'te eleme olacak mı? MasterChef final haftasında ne olacak? İlk finalist belli oldu mu?
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Bugün MasterChef'te eleme olacak mı? MasterChef final haftasında ne olacak? İlk finalist belli oldu mu?

28.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:21
Bugün MasterChef'te eleme olacak mı? MasterChef final haftasında ne olacak? İlk finalist belli oldu mu?

Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'te heyecan devam ediyor. Masterchef Türkiye 2021 finaline doğru yaklaşırken son üç isim arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. 28 Aralık Bugün MasterChef'te eleme olacak mı? MasterChef final haftasında ne olacak? İlk finalist belli oldu mu? MasterChef finalistleri kimler?

Masterchef Türkiye 2020 heyecanında son günler yaşanıyor. Geriye 3 yarışmacının kaldığı Masterchef'te bu hafta neler olacak merak ediliyor. 28 Aralık bugün Masterchef'te eleme olacak mı? Masterchef finalistleir belli oldu mu?

MASTERCHEF FİNAL HAFTASINDA NELER OLACAK?

Masterchef final haftasında heyecan devam ediyor. Üç yarışmacının kaldığı Masterchef'te bu akşam Özgül, Emir veya Serhat finalist olarak adını yazdıracak. Zeytinyağlı yemeklerin yapıldığı konseptte neler olacak çok merak ediliyor.

BUGÜN MASTERCHEF'TE ELEME OLACAK MI?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ederken bugün eleme olup olmayacağı merak edilen sorular arasında yer aldı. 28 Aralık tarihinde ekranlara gelecek olan Masterchef'te bu akşam bir finalist belirlenecek. Eleme bu akşam olmayacak.

MASTERCHEF İLK FİNALİST BELLİ OLDU MU?

İlk finalist bu akşam yapılan zeytinyağlı menüsünün ardından belli olacak.

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