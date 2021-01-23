Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

23.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:25
Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı! Sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar ve kasapların açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

22 Ocak Cuma itibariyle 2 gün sürecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar başladı. Bunun üzerine vatandaşlar marketler, fırınlar, manavlar, kasaplar ve bakkallar saat kaçta açılacak ve kaçta kapanacak araştırmaya başladı. Kafası karışan vatandaşlar için işte tüm market, bakkal ve manav gibi yerlerin açılış ve kapanış saatleri. Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan genelgeye göre, market, fırın, kasap, kuruyemişçi, bakkal ve alışveriş yapılan yerler bu akşam 17:00'a kadar açık olacak. Vatandaşlar, acil ihtiyaçları ve gıda ihtiyaçları için akşam saat 17:00'a kadar evlerine yürüme mesafesindeki market, bakkal ve manavlara gidebilecek. 17:00'da kapanan marketler, yarın tekrar saat 10:00 ve 17:00 arası hizmet verecek.

Marketler, manavlar ve bakkallar gibi özellikle de gıda alışverişi yapılacak yerler hafta sonu 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verecekler.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Sergen Yalçın Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Divan Kurulu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 16:25:33. #1.16#
title