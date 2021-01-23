Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı! Sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar ve kasapların açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

22 Ocak Cuma itibariyle 2 gün sürecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar başladı. Bunun üzerine vatandaşlar marketler, fırınlar, manavlar, kasaplar ve bakkallar saat kaçta açılacak ve kaçta kapanacak araştırmaya başladı. Kafası karışan vatandaşlar için işte tüm market, bakkal ve manav gibi yerlerin açılış ve kapanış saatleri. Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün bakkallar, marketler kaçta kapanacak? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan genelgeye göre, market, fırın, kasap, kuruyemişçi, bakkal ve alışveriş yapılan yerler bu akşam 17:00'a kadar açık olacak. Vatandaşlar, acil ihtiyaçları ve gıda ihtiyaçları için akşam saat 17:00'a kadar evlerine yürüme mesafesindeki market, bakkal ve manavlara gidebilecek. 17:00'da kapanan marketler, yarın tekrar saat 10:00 ve 17:00 arası hizmet verecek.

Marketler, manavlar ve bakkallar gibi özellikle de gıda alışverişi yapılacak yerler hafta sonu 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verecekler.