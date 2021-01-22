Bugün marketler kaça kadar açık? Marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?
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Bugün marketler kaça kadar açık? Marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

22.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:33
Bugün marketler kaça kadar açık? Marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar ve kasapların açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Peki, Bugün marketler kaça kadar açık? Marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

22 Ocak Cuma itibariyle 2 gün sürecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar başlıyor. Bunun üzerine vatandaşlar marketler, fırınlar, manavlar, kasaplar ve bakkallar saat kaçta açılacak ve kaçta kapanacak araştırmaya başladı. Kafası karışan vatandaşlar için işte tüm market, bakkal ve manav gibi yerlerin açılış ve kapanış saatler. Peki, Bugün marketler kaça kadar açık? Marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan genelgeye göre, market, fırın, kasap, kuruyemişçi, bakkal ve alışveriş yapılan yerler bu akşam 20:00'a kadar açık olacak. ŞOK, Migros, BİM ve A101 gibi tüm marketler hafta içi saat 10.00 ve 20.00 arasında açık.

Marketler, manavlar ve bakkallar gibi özellikle de gıda alışverişi yapılacak yerler hafta sonu ise tekrar 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verecekler.

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